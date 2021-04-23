Мошенник представился майором ФСИН и вымогал у бизнесмена миллион рублей

Московский бизнесмен сбил на пешеходном переходе россиянина, который представился ему майором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Мужчина вымогал у предпринимателя миллион рублей за случившийся инцидент. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По данным канала, после несерьезного столкновения на дороге водитель решил помочь пострадавшему и доставить его в аптеку. В ходе разговора пассажир рассказал ему о том, что он якобы является сотрудником тюремного ведомства. Затем злоумышленник подговорил своего знакомого, чтобы тот позвонил бизнесмену под видом полицейского и пригрозил «проблемами».

После этого мошенник предложил заплатить ему деньги за разбитый из-за ДТП телефон — предприниматель согласился. Однако позже понял, что стал жертвой аферистов.

Сейчас в случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.