Появилось видео задержания мошенников из «службы безопасности банка»

Появилось видео задержания телефонных мошенников в Санкт-Петербурге, которые представлялись гражданам сотрудниками «службы безопасности банка». Соответствующую запись опубликовал Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале.

Помимо кадров задержания, на видеозаписи демонстрируется обыск жилища злоумышленников. Также можно увидеть их мобильные телефоны, банковские карты, пачки наличных денег и компьютеры, с помощью которых осуществлялась преступная деятельность. Кроме того, опубликованы снимки самих подозреваемых.

Ранее сообщалось о задержании мошенников и изъятии у них 14 миллионов рублей и автомобиля Mercedes. Преступная группа действовала в Петербурге в течение нескольких лет.