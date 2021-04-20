Появилось видео разрушенного взрывом жилого дома в Нижегородской области

Следственный комитет Российской Федерации

Появилось видео разрушенного взрывом жилого дома в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Запись опубликовал Следственный комитет России на своем YouTube-канале.

На кадрах виден пострадавший дом. Следователи работают на месте происшествия.

Задержаны двое сотрудников газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию дома 19 апреля — в день, когда произошло ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека»).

По версии следствия, вечером в понедельник, 19 апреля, в жилом трехэтажном доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района произошло ЧП, в результате которого обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Погиб трехмесячный ребенок, получили травмы двое малолетних детей и трое взрослых жильцов дома. Они госпитализированы.

В настоящее время задержанных допрашивают следователи, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Также идет опрос свидетелей. Сотрудники СРК изымают необходимую документацию.