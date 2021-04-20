Стали известны подробности взрыва в жилом доме в Нижегородской области

Стали известны подробности взрыва газа в жилом доме в селе Маргуша под Нижним Новгородом. Их раскрыл очевидец происшествия, передает РЕН ТВ.

По словам мужчины, живущего в соседнем доме, здание газифицировали в прошлом-позапрошлом году. «Хлопнуло сильно. У меня в квартире стекла повышибало. У соседей и в подъезде тоже», — сказал он.

Местный житель добавил, что пожарные приехали только через час. Люди начали прыгать из окон, так как «внутри дом разворотило, все двери завалило».

Взрыв и последующий пожар произошли в жилом доме вечером 19 апреля. Возможной причиной взрыва могла стать утечка газа из-за нарушения правил пользования бытовыми приборами.

В здании частично обвалились перекрытия второго и третьего этажей, четыре квартиры полностью оказались разрушены. Пострадали несколько человек, из-под завалов спасли двухмесячного ребенка. Под ними также обнаружили тело младенца 2021 года рождения. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).