Бывшего хоккеиста КХЛ отправили в СИЗО по делу об афере на 50 миллионов рублей

Кузьминский суд Москвы арестовал на месяц хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на 800 тысяч долларов (51,5 миллиона рублей). Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает ТАСС.

На заседании Мусатов назвал свое уголовное преследование результатом оговора и заявил, что «готов представить следствию все факты своей невиновности».

Защита просила освободить его под домашний арест. В свою очередь следователь сообщила, что только содержание Мусатова под стражей не позволит ему скрыться.

По данным следствия, он совершил преступление в начале 2018 года, действуя в составе организованной группы. Мусатов встретился в центре Москвы с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка предпринимателем для обсуждения дальнейшего сотрудничества. При этом в ходе телефонного разговора Мусатов обманул собеседника, договорившись о продаже криптовалюты общей стоимостью 800 тысяч долларов (на тот момент эта сумма была эквивалентна 45,3 миллионам рублей).

О задержании Мусатова сообщалось 15 сентября. Ранее спортсмен находился в федеральном розыске. Ему заочно было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») УК РФ.

Игорь Мусатов — российский хоккеист. С 2016 года он выступал за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Слован», куда перешел из подольского «Витязя».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru