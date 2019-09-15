Бывшего хоккеиста КХЛ задержали по делу об афере на 50 миллионов рублей

Российский хоккеист Игорь Мусатов, обвиняемый в мошенничестве с криптовалютой на 800 тысяч долларов (51,5 миллиона рублей), задержан в Москве. Об этом в воскресенье, 15 сентября, источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС.

По словам источника, ранее Мусатов находился в федеральном розыске. Ему заочно было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») УК России. В понедельник суд изберет Мусатову меру пресечения.

30 октября 2017 года сообщалось, что хоккеист Мусатов, выступающий за словацкий «Слован», устроил дебош в ресторане в центре Москвы. На спортсмена пожаловался посетитель ресторана на Таганской улице. Хоккеист находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе пистолет с патронами.

За клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Слован» Мусатов выступал с 2016 года, куда он перешел из подольского «Витязя».

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