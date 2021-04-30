Офицера МВД задержали по делу об ущербе на 40 миллионов рублей

Начальника отдела Главного следственного управления МВД по Башкирии задержали за сговор с обвиняемыми по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, офицер сговорился с адвокатом владельцев автосалона «КамаАвтоТорг», которых обвиняли в обмане 290 россиян. Высокопоставленный полицейский добился снятия ареста с 42 автомобилей, признанных вещественными доказательствами по делу. В результате мошенники смогли продать машины, оставив потерпевших без возможности добиться компенсации ущерба, который составил более 40 миллионов рублей.

Против полицейского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК России.

Также сотрудники прокуратуры проверили расходы офицера и его семьи. В собственности близких родственников задержанного обнаружили коттедж с земельным участком, квартиру в элитном доме и два автомобиля Mercedes-Benz бизнес-класса. По данным надзорного ведомства, никто из официальных владельцев не мог позволить себе приобрести это имущество.