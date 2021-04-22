Российские полицейские подбросили мужчине наркотики и выбили из него признание

В Нижнем Новгороде полицейских обвинили в подбросе мужчине пакетика с мефедроном. Они избили его и подкинули вещества для повышения раскрываемости. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как считает следствие, в 2019 году трое обвиняемых сотрудников наркоконтроля — Алексей Иванов, Евгений Соколов и Николай Костров — задержали россиянина Игоря Крайнова и выбили из него признание о покупке наркотика. Им вменяется часть 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ, а также часть 4 статьи 228.1 («Незаконный оборот наркотических веществ») УК РФ. Рассмотрение дела в суде продолжится 7 мая.

Экс-полицейские не признают вину в содеянном, по их словам, уголовное дело сфальсифицировано. Кроме того, бывшие офицеры отмечают, что занимались слежкой за наркодилерами, а Крайнов был одним из фигурантов преступной группы.

Ранее сообщалось, что главный врач филиала Центра гигиены и эпидемиологии Чукотки и его подельник предстанут перед судом за незаконную покупку психотропного вещества и попытку приобретения наркотиков от имени медучреждения.