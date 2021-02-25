В российском городе полиция раскрыла 100 процентов изнасилований и хулиганств

В Кургане полиция раскрыла 100 процентов изнасилований и хулиганств. Об этом заявил начальник городского управления МВД Марат Юсупов, представляя на заседании Курганской городской Думы отчет о деятельности полиции в 2020 году, передает местное издание «Курган и курганцы».

Конкретных цифр полицейский не привел. Однако он сообщил о снижении на 8,5 процента общего уровня преступности в городе за 12 месяцев минувшего года по сравнению с 2019 годом. Стало меньше наиболее опасных преступных деяний, таких как причинение тяжкого вреда здоровью, разбои, кражи, угоны автомобилей. При этом у курганской полиции повысилась эффективность по установлению виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Такие же показатели о 100-процентной раскрываемости изнасилований курганская полиция представила по итогам первого полугодия 2020 года, напоминает «Новая газета». Аналогичные данные тогда раскрыло управление Следственного комитета России (СКР) по Курганской области. «Раскрываемость названных преступлений, а также изнасилований и насильственных действий сексуального характера составляет 100 процентов», — отмечается в отчете СКР. При этом количество совершенных преступлений не называется ни МВД, ни СКР.