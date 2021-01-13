На космодроме Байконур перестали убивать

В городе Байконур и на одноименном космодроме не произошло ни одного убийства в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры комплекса «Байконур».

Помимо того, что проживающие там люди перестали убивать, снизился общий уровень преступности на 18,6 процента по сравнению с 2019-м. В 2020 году зарегистрировано 655 преступлений. Такую динамику в прокуратуре связывают с введением ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Местным жителям было запрещено находиться в общественных местах, а ночью передвигаться по городу.

В 2019 году произошло пять случаев умышленного причинения смерти другому человеку. Количество разбоев и изнасилований в 2020 году осталось на прежнем уровне — по одному преступлению.

Город Байконур и одноименный космодром находятся в Казахстане, но относятся к Одинцовскому району Московской области. Россия ежегодно перечисляет в бюджет Казахстана 115 миллионов долларов по договору аренды территории, срок действия которого продлен до 2050 года. Жители города Байконур голосуют на муниципальных выборах Московской области, а охрану космодрома обеспечивают сотрудники полиции Московской области.