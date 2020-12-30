Рогозин пообещал в 2021 году пуск на Луну

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в поздравлении с наступающим Новым годом пообещал запустить на Луну автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25». Соответствующее заявление менеджера опубликовала госкорпорация.

«Надежды на то, что в 2021 году мы отсюда, с космодрома Восточный, отправим на Луну наш первый посадочный аппарат. Впервые за [последние] 45 лет истории нашей космонавтики мы возвращаемся к Луне», — заявил менеджер.

Рогозин уточнил, что пуск «Луна-25» состоится в октябре 2021 года (на средней ракете «Союз-2»).

Менеджер также рассказал, что в 2021 году с космодрома Байконур (Казахстан) к Международной космической станции (МКС) будет запущен новый модуль «Наука» (на тяжелой ракете «Протон-М»).

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«Мы провожаем этот год и встречаем новый 2021 год с большими надеждами», — сказал Рогозин.

В 2020 году, согласно РИА Новости, Россия установила антирекорд по числу стартов ракет космического назначения, запустив 17 носителей. Аналогичное число пусков СССР проводил в 1957-1961 годах. Наблюдаемое последние годы последовательное снижение числа стартов российских ракет руководитель Института космической политики Иван Моисеев связал «в основном с потерей международного космического рынка запусков».

Согласно открытым данным, США и Китай в 2020-м провели больше пусков ракет космического назначения, чем в 2019-м.