Российские полицейские подкармливали арестованных за ложные признания

В Златоусте суд приговорил к условному лишению свободы бывших полицейских и сотрудника СИЗО за фальсификацию доказательств по уголовным делам: они принуждали арестованных давать показания против себя и признавать вину за чужие преступления. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Владимир Шишков в разговоре с Znak.com.

Суд установил, что в 2017 году сотрудники полиции и следственного изолятора заставляли находящихся под следствием брать на себя вину в преступлениях, которых они не совершали. В результате трое подследственных признались в совершении десяти краж. Таким необычным способом следователь и оперативник хотели повысить раскрываемость.

В качестве оплаты арестованных подкармливали, давали им сигареты и зарядные устройства для мобильных телефонов.

Согласно приговору, экс-правоохранители получили от 8 месяцев до 4 лет условно. Кроме того, им запретили работать в правоохранительных органах.