Глава МВД России рассказал о спецоперации против ОПГ и изъятии тонны наркотиков

Полицейские провели спецоперацию по пресечению деятельности организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась производством синтетических наркотиков и торговала ими через интернет. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета, передает ТАСС.

Он рассказал, что у задержанных участников ОПГ сотрудники МВД изъяли одну тонну и 200 килограммов запрещенных веществ и оборудование для их изготовления. Две ликвидированные нарколаборатории ежемесячно производили около 1,5 миллиона средних разовых доз наркотических средств.

Возбуждены уголовные дела. Двоих фигурантов заключили под стражу, третий отпущен под подписку о невыезде. По версии следствия, они сбывали наркотики через интернет в Московском регионе, а производили их в лабораториях в Ярославской области.

По словам министра, полицейские вышли на след участников ОПГ после того, как в деревне Ишманово Ярославской области был обнаружен тайник с 20 килограммами запрещенного вещества под названием «Соль». В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен курьер, доставлявший наркотики в столичный регион.