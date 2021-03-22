В Подмосковье ФСБ накрыла группировку с десятками килограммов наркотиков

В Московской области сотрудники ФСБ накрыли лабораторию крупного интернет-магазина наркотиков, изъяв 40 килограммов Alpha-PVP. Об этом сообщает ТАСС.

Установить и задержать активных участников наркогруппировки удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Производство наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

В январе сообщалось, что в Ивановской области ФСБ задержала участников банды бывшего борца с наркотиками, которые развозили товар на дорогих машинах с мигалками и знаками различия ФСБ, прикидываясь силовиками. Группировка бывшего руководителя одного из подразделений Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) организовала в регионе несколько нарколабораторий, где использовала иностранцев как рабов.