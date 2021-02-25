Российский школьник готовил мефедрон вместо выращивания клубники в съемном жилье

В Перми полицейские нашли в квартире нарколабораторию, в которой 16-летний школьник занимался изготовлением наркотиков, а продавали их две 22-летние подруги. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Подпольное производство работало нескольких месяцев. Подросток заработал деньги, работая курьером по доставке еды, и снял трехкомнатную квартиру. Родителям он сказал, что будет в съемном жилье выращивать клубнику и зелень на продажу, они поверили сыну на слово.

Со своими старшими подругами школьник познакомился, когда вызвал клининговую службу. Девушки пришли убирать квартиру, а затем стали помогать подростку с реализацией мефедрона, который он готовил там же. Также подруги делали закладки.

Полиция изъяла 300 граммов наркотика, химические реактивы и лабораторное оборудование. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте запрещенных веществ.