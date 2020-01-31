Российскому школьнику выбили глаз молотком после поручения поискать наркотики

В одной из школ Красноярского края школьники выбили сверстнику глаз молотком после того, как он пошел искать наркотики в школьном туалете по поручению учителей. Об этом сообщил ТВК.

По данным издания, в тот день мальчик дежурил и заметил, что старшеклассники курят в туалете. Когда он сообщил об этом учителям, те сказали, что если он найдет там наркотики, то будет «хорошим мальчиком». После этого ему якобы начали угрожать другие школьники. Мать мальчика Светлана рассказала, что когда сын вернулся домой, «на нем не было лица», и он пожаловался, что сверстники его убьют. Классная руководительница на это ответила, что «не при делах», и никаких мер в школе, по словам матери, не приняли.

Спустя месяц после происшествия девятиклассник выбил мальчику глаз молотком. Мать девятиклассника считает, что это произошло «машинально», однако врачи говорят, что это был целенаправленный удар. Как рассказала Светлана, мать пострадавшего ребенка, в школе ей предложили деньги в обмен на молчание, но она от них отказалась.

Сейчас Коля находится в глазном центре в Красноярске, ему предстоит операция. Как говорят врачи, он может потерять зрение в поврежденном глазу. В школе отказались комментировать ситуацию, в краевом Минздраве пообещали сделать это позже.

В ноябре четвероклассник из Новосибирска избил одноклассника из-за того, что он маленького роста. Мать мальчика Анастасия рассказала, что ее сын самый маленький в классе, из-за чего его травили даже девочки. После избиения ребенок попал в травмпункт, у него разбито лицо. После случившегося школьник рассказал, что когда его били, охранник выносил мусор, но не вмешался и не остановил драку.

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