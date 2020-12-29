Россия и США в ходе спецоперации изъяли из оборота кокаин на миллиард рублей

ФСБ России вместе с управлением по борьбе с наркотиками Минюста США провели масштабную спецоперацию против контрабандистов, поставляющих кокаин из Южной Америки в Россию и Европу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Из незаконного оборота изъяли более 330 килограммов кокаина. Как уточнили в ФСБ, доход преступников от продажи наркотика мог составить один миллиард рублей.

Первая партия в 34 килограмма была изъята в июне 2020 года. В Москве с поличным задержали участников и одного из организаторов группировки.

Заключительный этап операции прошел в ноябре. На территории Московской области сотрудники спецслужб обнаружили тайник, в котором наркоторговцы спрятали 295 килограммов кокаина.

Участники трансграничной наркогруппировки арестованы. Возбуждено уголовное дело.