ФСБ нашла у контрабандистов в Москве 10 тонн редкого осетра

В Москве сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли у контрабандистов 10 тонн добытого браконьерами редкого вида осетра. Об этом в понедельник, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранительных органов, незаконный улов предназначался для продажи на столичных рынках в преддверии новогодних праздников. Склад с замороженным осетром оперативники обнаружили в Восточном административном округе Москвы. Позже полицейские нашли также цех, в котором перерабатывалась рыба. Весь продукт размораживали, разделывали и коптили в антисанитарных условиях.

Возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ («Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»). Изъятая рыба относится к редкой занесенной в Красную книгу России каспийской популяции русского осетра.

29 октября сообщалось, что сотрудники ФСБ в Подмосковье задержали грузовик с краснокнижным осетром и пресекли канал его поставки в столичный регион.