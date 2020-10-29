Оперативники ФСБ перекрыли поставку контрабандной осетрины в Москву

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Подмосковье задержали грузовик с краснокнижным осетром и пресекли канал его поставки в столичный регион. Об этом в четверг, 29 октября, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили ТАСС.

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По данным ЦОС, грузовик из Дагестана под управлением россиянина задержали на 37-м километре Ярославского шоссе. При досмотре машины в ней обнаружили тайник, в котором находились 377 экземпляров осетровых рыб общим весом около 1,5 тонны. Стоимость изъятой рыбы оценивается более чем в четыре миллиона рублей.

Таким образом, как отмечают в ЦОС, был пресечен межрегиональный канал поставки краснокнижных рыб в столичный регион. В настоящее время изъятая рыба помещена на ответственное хранение в Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства. По факту проведенной операции принимается процессуальное решение.

14 сентября 2018 года Следственный комитет России (СКР) опубликовал оперативное видео с мусоровозом, в котором прятали потрошенных осетров. Деликатес развозили москвичам и для конспирации прятали под грудой хлама.