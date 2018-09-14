Развозивший деликатесы мусоровоз попал на видео

Youtube / Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале оперативное видео с мусоровозом, в котором прятали потрошенных осетров. Деликатес развозили москвичам и для конспирации прятали под грудой хлама.

В Следственном комитете «Ленте.ру» сообщили, что нелегально добытая рыба осетровых пород поступала в столицу из Хабаровска.

Там суд вынес приговор пяти участникам преступной группы, поставившим в Москву свыше 7,5 тонн рыбы ценных пород, занесенных в Красную книгу. Организатор подпольного бизнеса получил 5,5 лет, его сообщники — от 3 до 4 лет лишения свободы условно.

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