Найдена крупнейшая кокаиновая «прачечная»

В Нидерландах нашли крупнейшую кокаиновую «прачечную» — так называют легально существующие предприятия, через которые проводят незаконные доходы («отмывают» деньги). Лаборатория находилась в здании бывшей конюшни. Об этом сообщается на сайте полиции страны.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли чистые, неразбавленные наркотики, чью стоимость оценивают до шести миллионов евро (514,3 миллиона рублей). Мощностей «прачечной» хватало на производство 150-200 килограммов кокаина в сутки.

Лабораторию обнаружили в деревне Ниевен (Nijeveen) в 120 километрах от Амстердама. Полицейские изъяли десятки тысяч литров химических веществ, а также оборудование: бочки, канистры, пластиковые трубки и пять бетономешалок. Злоумышленники использовали их для отделения кокаина от «несущего материала»: одежду специальным образом пропитывали наркотиком и переправляли за границу.

Задержаны 13 граждан Колумбии, три гражданина Нидерландов, в том числе владелец конюшни, и один турок. Также в тот день сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще несколько складов в соседних населенных пунктах. Предположительно, злоумышленники хранили там необходимое для производства сырье и прочие материалы.

Ранее в колумбийской Боготе устроили распродажу «кокаиновых дач» — у одного из местных наркобаронов конфисковали пять тысяч объектов недвижимости. Их совокупная стоимость составляет 366 миллионов долларов (26 миллиардов рублей).

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