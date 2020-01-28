Автобус протаранил дом и угодил в плантацию конопли

В Великобритании полиция случайно обнаружила плантацию конопли. О растениях узнали из-за аварии: ночью автобус протаранил дом и угодил в кусты каннабиса. Об этом пишет газета The Mirror.

ДТП произошло поздно вечером в городе Лафборо, графство Лестершир. Столкнувшись с двумя автомобилями, водитель автобуса потерял управление и въехал в ближайший дом. Прибывшие на место аварии полицейские решили проверить, есть ли пострадавшие. Однако внутри дома было пусто, а вместо людей они обнаружили плантацию конопли.

В саду стояла машина, но ее владельца так и не смогли найти. Один из соседей сказал: «Я знаю владельца. Его дом сдается в аренду. Не думаю, что кто-то был внутри, когда в него врезался автобус».

Первоначально сообщалось об одном пострадавшем на месте происшествия. Угрозы его жизни нет. По словам местных жителей, аварии в этом районе не редкость. В настоящий момент полиция расследует причины ДТП и ищет хозяина плантации каннабиса.

В июле 2019 года полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс случайно обнаружила крупную партию наркотиков из-за ДТП с перевозившим метамфетамин фургоном. Минивэн врезался в припаркованные у обочины полицейские машины. Обыскав его, полицейские нашли 273 килограмма «льда» (одно из распространенных названий метамфетамина). Предполагаемая уличная стоимость обнаруженной партии — более 200 миллионов долларов.

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