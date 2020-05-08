В Сан-Франциско бездомных посадили на карантин в отели с алкоголем и наркотиками

Власти американского Сан-Франциско расселили на карантин в отелях со всеми удобствами около 270 бездомных с положительными анализами на коронавирусную инфекцию. Об этом пишет New York Post.

Помимо крыши над головой и питания, 43 «постояльцам» с зависимостями решили раздать алкоголь, марихуану и табак. Представитель городского департамента здравоохранения Дженна Лейн пояснила, что это было сделано для того, чтобы удержать их от соблазнов сбежать. Таким способом власти задумали снизить угрозу распространения коронавируса.

Уточняется, что средства на эту статью расходов выделил город, деньги налогоплательщиков задействованы не были.

Власти США уже не первый год пытаются решить проблему бездомных, создавая в этих целях различные социальные проекты. Месяц назад они предприняли новые меры по разгрузке социального жилья и контролю роста числа бомжей, предложив застройщикам расселить малоимущих в нераспроданных квартирах. Девелоперы, которые согласятся на такое сотрудничество, получат от государства налоговые льготы. Программа рассчитана на семьи с низким доходом, у которых нет своего дома.

Бездомное население наиболее восприимчиво к вирусам, а условия, в которых они находятся, способствуют быстрому распространению COVID-19.

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