В Латвии случилась вспышка коронавируса среди бездомных

В Риге в приюте для бездомных случилась вспышка коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле, передает BB.lv.

«Широкое инфицирование COVID-19 в рижском приюте подтверждает, что в интересах всего общества реализовать всеобъемлющее здравоохранение», — заявила Винькеле и отметила с сожалением, что в Латвии все еще бытует мнение, что не нужно помогать тем, кто не платит налоги.

Массовое заражение случилось в приюте религиозной организации, коронавирус подхватили около 30 человек. Для постояльцев и работников введен карантин на 14 дней.

По последним данным, в Латвии зарегистрированы 398 случаев коронавируса. В мире объявлена пандемия, инфицированы более 800 тысяч человек. Из них 39 тысяч человек скончались, а 170 тысяч вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре прошлого года в Китае.

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