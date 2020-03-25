Жителей Латвии призвали равняться на борцов с советской властью

Спикер Сейма (парламента) Латвии Инара Мурниеце призвала граждан в разгар пандемии коронавируса быть стойкими и равняться на борцов с советской властью на территории Прибалтики после Великой Отечественной войны. Ее слова передает Delfi.

«Будем смело смотреть в будущее. Наша сила огромна, она закалена целыми поколениями», — сказала она в своей речи, приуроченной ко Дню памяти жертв массовых депортаций жителей Прибалтики 1949 года.

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Мурниеце привела в пример убийц советских граждан — националистические партизанские формирования «лесных братьев», а также крестьян, которые боролись с колхозами и примыкали к партизанским движениям. Спикер парламента призвала также черпать силы у депортированных людей, которые смогли «далеко от дома, в ужасных условиях выжить и пережить мрачные времена».

Осенью прошлого года президента Латвии Эгилс Левитс внес в парламент предложение праздновать День национального сопротивления 17 марта и чествовать «героев», выступавших против «оккупации». Речь шла в том числе и о «лесных братьях», как неофициально называют националистические партизанские формирования, с 1944 по 1956 год боровшиеся с советской властью на территории Прибалтики. Они убивали советских милиционеров, врачей, учителей и госслужащих, а также тех, кто вступал в колхозы.

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