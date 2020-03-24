Эстония раскритиковала Евросоюз за отсутствие солидарности

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала действия руководства Евросоюза за отсутствие солидарности в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса. Об этом пишет ERR.
По ее словам, ЕС не справляется со своей основной задачей — обеспечивать функционирование единого рынка. «Основная функция ЕС в том, чтобы у нас было единое экономическое пространство, свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капитала. Как минимум с тремя из этих компонентов у нас сегодня очевидные проблемы», — рассказала она.
Кальюлайд считает, что начинать решать проблему необходимо с ее признания. По мнению главы государства, власти Эстонии должны настойчиво вести переговоры с другими государствами-членами ЕС и Еврокомиссией о том, как обеспечить, чтобы товары не задерживались на границах.
Президент подчеркнула, что общие принципы Евросоюза перестали соблюдаться, в связи с чем возникает много вопросов по поводу солидарности в ЕС. «Но я надеюсь, что мы все вместе это уладим — но только все вместе. Еще раз повторю, что Европейский союз — это не вещь в себе, а союз наших национальных государств», — заключила Кальюлайд.
По последним данным, коронавирусом заразились 753 жителя прибалтийских республик. Больше всего в Эстонии — 369 человек. В Латвии выявили 197 случаев заражения, в Литве — 187. Первая смерть была зафиксирована 21 марта: в Литве скончалась 83-летняя женщина, диагноз был установлен после ее смерти.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения