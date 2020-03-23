В Латвии заявили о рекордном числе заразившихся коронавирусом

В Латвии выявлен рекордный 41-й новый случай заболевания коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр по профилактике и контролю заболеваний.

Как сообщили в ведомстве, это крупнейшее до сих пор число выявленных в стране за сутки больных с COVID-19. За последний день анализы сдали 987 человек с подозрением на инфицирование. В целом в Латвии проверено более шести тысяч человек.

По последним данным, коронавирусом заразились 686 жителей прибалтийских республик. Больше всего в Эстонии — 352 человека. В Латвии выявили 180 случаев заражения, в Литве — 154. Первая смерть была зафиксирована в воскресенье, 21 марта: в Литве скончалась 83-летняя женщина, диагноз был установлен после ее смерти.

Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 339 тысяч человек; 14,7 тысячи умерли, более 99 тысяч излечились.

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