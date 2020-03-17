Правительство Эстонии выплатит компенсации потерявшим работу из-за коронавируса

Правительство Эстонии выплатит компенсации гражданам, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ERR.

Министр социальных дел Танель Кийк заявил, что государство компенсирует по меньшей мере 70 процентов от дохода.

Это касается людей, которые остались без возможности работать в результате решений правительства или вследствие экономического влияния заболевания на предпринимательство. По словам Кийка, сейчас учитывают временную ситуацию продолжительностью в два-три месяца, но при необходимости эту помощь продлят.

Ранее правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Теперь в Эстонии запрещены все публичные собрания, концерты и спортивные соревнования, закрыты музеи и кинотеатры, школы переходят на удаленное и домашнее обучение, в больницах и тюрьмах вводится запрет на посещение, на границе, в аэропортах и портах действует санитарный контроль.

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