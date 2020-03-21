Латвийский депутат заразился коронавирусом

Депутат латвийского Сейма Артусс Кайминьш заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

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По его словам, он почувствовал недомогание 17 марта и в тот же день самоизолировался. «Вчера сдал анализы, и сегодня мне позвонили и сказали о положительном результате на COVID-19. Я приношу извинения всем, с кем встречался 15 и 16 марта, и тоже прошу и призываю их провериться», — написал парламентарий.

По последним данным, в странах Прибалтики коронавирусом заразились 499 человек. Больше всего в Эстонии — 306 человек. В Латвии выявили 124 случая заражения, в Литве — 69. Первая смерть была зафиксирована 21 марта: в Литве скончалась 83-летняя женщина, диагноз был установлен после ее смерти.

Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 286 тысяч человек. 11,8 тысячи умерли, более 93,5 тысячи излечились.

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