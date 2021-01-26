Банда бывшего борца с наркотиками развозила наркотики на машинах с мигалками

Сотрудники ФСБ задержали в Ивановской области 16 участников наркосиндиката, занимавшегося производством и распространением синтетических наркотиков на территории ряда регионов России. Об этом во вторник, 26 января, сообщает издание «Частник.ru».

Организатором банды являлся бывший руководитель одного из подразделений Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Москвы и Московской области. Преступники организовали несколько лабораторий для производства наркотиков на территории региона, используя иностранцев как рабов, которым грозили расправой в случае неповиновения. Банда бывшего борца с наркотиками развозила товар на дорогих машинах с мигалками и знаками различия ФСБ, прикидываясь силовиками.

Во время обысков у лжесиловиков изъяли свыше 59 килограммов синтетических наркотиков, более десяти тонн жидкости, применявшейся в производстве, различные химические реактивы и лабораторное оборудование. Изъяты восемь единиц огнестрельного оружия с глушителями и 730 патронов. Силовики подозревают, что на счету банды ряд особо тяжких преступлений.

Кроме того, сыщики обнаружили автомобили группировки, оборудованные устройствами сокрытия номеров и специальными сигналами, а также форму ФСБ.

2 марта 2020 года сообщалось, что в Краснодарском крае сотрудники Следственного комитета России и Главного управления собственной безопасности МВД пресекли деятельность преступного сообщества, созданного полицейскими-вымогателями на трассе.