ФСБ показала видео задержания развозившей в машинах с мигалками наркотики банды

ФСБ показала видео задержания банды, которая развозила наркотики на машинах с мигалками, прикидываясь силовиками. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники Службы входят в загородный дом, где злоумышленники оборудовали полноценную нарколабораторию. ФСБ изъяла свыше 59 килограммов синтетических наркотиков, более десяти тонн жидкости, применявшейся в производстве, различные химические реактивы и оборудование.

Также на территории были обнаружены автомобили группировки, оборудованные устройствами сокрытия номеров и специальными сигналами, а также форму ФСБ.

Ранее сообщалось, что банду возглавлял бывший руководитель одного из подразделений Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Москвы и Московской области.