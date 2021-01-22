ФСБ показала видео с признанием подозреваемого в подготовке теракта в Башкирии

ФСБ показала видео с признанием задержанного за подготовку теракта в Башкирии. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах подозреваемый 1995 года рождения рассказывает, что в этом месте ему должны были передать самодельное взрывное устройство. Затем он показывает место под деревом и там сотрудники ФСБ находят пакет с компонентами бомбы. Взрывотехники обезвредили ее.

Ранее стало известно о предотвращенном в Башкирии теракте. Подозреваемый — гражданин России — задержан. Он готовил нападение на силовиков по заданию сирийских террористов. Его личность в интересах следствия не раскрывается.

У молодого человека в ходе обыска обнаружен тайник с огнестрельным оружием и боеприпасами. Там же находились компоненты самодельного взрывного устройства с приложенной инструкцией по его сборке.

Подозреваемый вел переписку с эмиссарами международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам», которая запрещена в России.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.