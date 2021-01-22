ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Башкирии. Об этом в пятницу, 22 января, РИА Новости сообщили в ведомстве.

Задержан подозреваемый, который готовил нападение на силовиков по заданию сирийских террористов. Он гражданин России 1995 года рождения. Его личность в интересах следствия не раскрывается.

В ходе обыска у молодого человека обнаружен тайник с огнестрельным оружием и боеприпасами. Там же находились компоненты самодельного взрывного устройства с прилагающейся инструкцией по его сборке.

Подозреваемый вел переписку с эмиссарами международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам», которая запрещена в России.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.