ФСБ изъяла у россиянина 30 взрывных устройств

ФСБ изъяла у россиянина 30 готовых самодельных взрывных устройств (СВУ) и их компонентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ Росси по Архангельской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники спецслужбы установили, что 27-летний житель Архангельска занимался незаконной деятельностью. Дома у подозреваемого нашли СВУ и компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также фитили и огнепроводный шнур.

Возбуждено уголовное дело по статье 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве под суд пойдет Талант Онуров, задержанный сотрудниками ФСБ в 2019 году за подготовку теракта и пропаганду терроризма. По версии следствия, он приехал в Москву в сентябре 2019 года, чтобы устроить теракт. К преступлению готовился в течение месяца: читал литературу, смотрел обучающие видео и искал соучастников. В октябре того же года мужчину задержали сотрудники СКР и ФСБ.