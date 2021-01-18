Задержанный ФСБ за подготовку теракта в Москве пойдет под суд

В Москве под суд пойдет Талант Онуров, задержанный сотрудниками ФСБ в 2019 году за подготовку теракта и пропаганду терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель главного управления Следственного комитета по столице Юлия Иванова.

Мужчину обвинили по части 2 статьи 205.2 («Пропаганда терроризма») и части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 («Приготовление террористического акта») УК РФ.

По версии следствия, Онуров приехал в Москву в сентябре 2019 года, чтобы устроить теракт. К преступлению он готовился в течение месяца: читал литературу, смотрел обучающие видео и искал соучастников. В октябре того же года мужчину задержали сотрудники СКР и ФСБ.

Также установлено, что с апреля 2018-го по июнь 2019 года обвиняемый находился в Киргизии и размещал в интернете материалы, пропагандирующие терроризм.