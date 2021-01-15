Военный пенсионер открыл огонь по выехавшим на вызов о теракте полицейским

В подмосковном Пушкино военный пенсионер открыл огонь по полицейским, которые прибыли к нему домой на вызов о теракте. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

В ночь на 15 января в полицию поступил звонок от неизвестного с информацией о готовящемся в Пушкино теракте. Прибывшая по указанному адресу оперативная группа позвонила в квартиру. 62-летний хозяин дома встретил сотрудников выстрелом из карабина через дверь. Ранить полицейских ему не удалось. Злоумышленника задержали. Бывшую супругу и сына мужчины, которые также находились в квартире, доставили на допрос.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина в неадекватном состоянии напал с ножом на полицейских, прибывших по вызову бригады скорой в московскую квартиру. Полицейские сделали предупредительный выстрел, после чего застрелили нападавшего. Тот скончался на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».