Проводы российских призывников закончились дракой с полицейскими и стрельбой

В Хабаровском крае проводы в армию закончились дракой. Полицейским пришлось открыть огонь, чтобы отбиться от нападавших. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 15 декабря на стоянке поезда Владивосток — Советская Гавань. Проводить двоих товарищей в армию пришла группа россиян из 20 человек. Один из них кинул пустую бутылку в голову стоящей на платформе пассажирки.

Проводник передал информацию о дебоширах отряду транспортной полиции. Однако подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов толпа отказалась. Пятеро россиян набросились на одного из полицейских и стали избивать. Его коллега сделал несколько предупреждающих выстрелов в воздух и пообещал открыть огонь на поражение.

Злоумышленников задержали. Двое арестованы, трое находятся под подпиской о невыезде. За применение насилия в отношении представителя власти им грозит до пяти лет лишения свободы.