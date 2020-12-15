Мужчина напал на охранника больницы Минобороны в Москве при попытке пройти внутрь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлию Иванову.

Как рассказала Иванова, нападавший 1992 года рождения попытался пройти в медучреждение на Гоголевском бульваре через контрольно-пропускной пункт. Там он напал на военнослужащего-охранника и нанес ему ножевые ранения. По данным другого источника агентства, место происшествия — лечебно-диагностический центр Минобороны России.

В Министерстве обороны «Ленте.ру» сообщили, что потерпевший получил травму предплечья правой кисти. Его доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

На данный момент мужчину задержали. Для определения его состояния будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В ноябре столичным полицейским пришлось открыть стрельбу, чтобы задержать вооруженного мужчину, который напал с ножом на водителя такси и нанес ему тяжелое ранение. Задержанный оказался 39-летним уроженцем Ульяновской области. Водитель такси был госпитализирован в тяжелом состоянии.