Рабочие в Москве напали на депутата из-за исторической башни

Член совета депутатов московского района Лефортово Александра Андреева рассказала, что на нее напали рабочие, в результате чего женщина получила ссадины и царапины. Депутат защищала от сноса бывшую водонапорную башню железнодорожной станции Москва-Товарная-Смоленская, передает радиостанция «Говорит Москва».
Здание находится во дворе дома №16 на Ходынской улице. Башня датируется XIX веком и имеет историческую ценность, но официально она не подтверждена, поскольку объект не состоит на кадастровом учете.
«Вот сейчас эти молодые люди притащили какую-то бумажку, в которой написано, что это здание — самострой. Здание построено в 1882 году, и понятие "самострой" к нему просто неприменимо. Это понятие возникло только в XX веке. Вы же понимаете, что железная дорога — это государственное предприятие. И это здание было построено в государственных интересах», — объяснила Андреева.
Координатор «Архнадзора» Игорь Шихов также подчеркнул, что объекту с почти полуторавековой историей требовался только небольшой ремонт — зданию легко можно было найти новое применение.
Депутат вызвала на площадку полицию, поскольку у рабочих не было разрешения на снос башни. На данный момент строительные работы временно приостановлены. В управе Пресненского района от комментариев отказались и посоветовали обратиться в жилищную инспекцию.