МВД накрыло лабораторию с наркотиками на полмиллиарда рублей

В Рязанской области МВД ликвидировало подпольную нарколабораторию, изъяв сырье для наркотиков на полмиллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Наркотики производились в частном доме в деревне Павелково Михайловского района. По версии следствия, злоумышленники работали через интернет-магазин, поставляя наркотики в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области.

При обыске в лаборатории было изъято более 100 килограммов сильнодействующих веществ и прекурсоров, 21 килограмм наркотиков и более 250 килограммов наркосодержащей жидкости. Стоимость партии наркотиков, которые могли бы из нее изготовить, составила, по оценкам полиции, 560 миллионов рублей.

Также полицейские установили одного из предполагаемых наркодилеров: 21-летнего россиянина задержали, когда он на автомобиле ехал в деревню, где располагалась лаборатория.

Возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 228.1 («Незаконное производство наркотиков в особо крупном размере») и части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 («Покушение на сбыт») УК РФ.