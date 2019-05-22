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В России наркоторговец впервые сел пожизненно

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В России впервые вступил в силу пожизненный приговор главе международного наркокартеля, причастного к контрабанде почти 700 килограммов героина. Об этом в среду, 22 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Приговор Московского областного суда оставлен без изменения Верховным судом Российской Федерации, таким образом он вступил в законную силу.

Кроме Шерали Табарова, суд вынес приговор 14 руководителям и участникам наркокартеля. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от шести до 23 лет. Фигуранты были изобличены в совершении 20 особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъято более 696 килограммов героина.

Сотрудники правоохранительных органов почти четыре года расследовали дело Табарова. По данным следствия, участники преступного сообщества создали канал поставок особо крупных партий героина из Афганистана в Таджикистан и транзитом через другие страны Средней Азии в Россию. Сбыт наркотиков происходил через разветвленную сеть в различных регионах страны.

О вынесении приговора Табарову сообщалось 21 декабря 2017 года. До создания преступного сообщества он уже имел судимость за преступления, связанные с оборотом наркотиков. В 2003 году суд Пензенской области приговорил его к 10 годам колонии. Вскоре мигранта экстрадировали на родину, а там через несколько лет отпустили по амнистии.

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