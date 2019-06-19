Наркоторговец с ножом попытался убить оперативника при задержании

Оперуполномоченный уголовного розыска получил ножевые ранения при попытке задержать наркоторговца в Щелковском районе Московской области. Об этом в среду, 19 июня, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает издание, оперативники получили информацию о преступной деятельности в квартире одного из жилых домов. В задержании участвовал младший лейтенант Алексей К., на которого с ножом напал один из подозреваемых. Сотрудник правоохранительных органов получил ножевые ранения и был госпитализирован. Нападавшего задержали.

31 августа 2018 года сообщалось, что мужчина ранил ножом двоих полицейских во время задержания в подмосковном Дзержинском. В полицию поступило сообщение, что мужчина в городском парке города Дзержинский ведет себя неадекватно.

Прибывшие на место сотрудники ППС попытались задержать хулигана, но он оказал сопротивление, напав на них с ножом. Полицейские получили ранения, но обезвредили дебошира. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Волгоградской области.

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