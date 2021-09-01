Пропавших девять дней назад в лесу россиянок нашли живыми

СК РФ по Сахалинской области: две женщины, пропавшие в лесу 9 дней назад, найдены живыми

Две женщины, пропавшие в лесу на Сахалине 9 дней назад, найдены живыми. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

«В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий проведенных сотрудниками Поронайского межрайонного следственного отдела совместно с сотрудниками полиции, ГУ МЧС России по Сахалинской области, а также волонтероами поисково-спасательного отряда «СОВА», женщины обнаружены в лесном массиве. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

27 августа стало известно о двух женщинах 1971 и 1988 годов рождения, которые ушли собирать дикие растения на гору Вайда в 17 километрах от автодороги Смирных — Первомайск и не вернулись. Об их исчезновении родственники заявили 24 августа.

Ранее в Московской области лесу обнаружили тело россиянина без головы. 29 августа возле деревни Борисово в городском округе Серпухов в лесу под деревом недалеко от ЛЭП нашли погибшего. Его голова в шапке лежала отдельно в метре от тела. Предположительно, мужчина умер восемь месяцев назад. Причину его смерти установят криминалисты.