В Башкирии нашли мертвой ушедшую на день рождения подруги 15-летнюю девочку

В Башкирии нашли тело убитой 15-летней девочки, которая ушла к подруге на день рождения

В Башкирии нашли тело убитой 15-летней девочки, которая ушла к подруге на день рождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство.

По данным СУСК России по региону, 27 августа в полицию обратилась жительница Бирского района с заявлением о пропаже дочери, которая в тот день ушла к подруге на день рождения и не вернулась. В ходе поиска ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в яме в селе Питяково.

По подозрению в убийстве девочки задержаны двое местных жителей 21 и 24 лет, которые признались в преступлении, сообщили в ведомстве. Ход расследования уголовного дела по факту убийства взят на контроль прокуратуры республики.

Ранее в Тюмени простились с убитой восьмилетней школьницей. В траурный зал пришли родственники погибшей Насти Муравьевой, жители города и волонтеры, которые искали девочку на протяжении полутора месяцев. На прощание пришло более 200 человек, они принесли цветы и игрушки.