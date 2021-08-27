Суд арестовал обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени

Суд арестовал на два месяца Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве девочки в Тюмени

Ленинский районный суд Тюмени арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы Насти Муравьевой. Об этом сообщает ТАСС.

Виталий Бережной будет находиться под стражей до 25 октября.

По информации издания Nashgorod.ru, заседание проходило в закрытом режиме. Однако перед его началом журналистам было разрешено зайти в зал на три минуты и задать обвиняемому вопросы. Всего представители СМИ задали около 30 вопросов, но ни на один из них арестованный не ответил, в том числе проигнорировав вопрос о признании вины. Он закрывал лицо, прикрываясь капюшоном и черной маской.

Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу девочки в Тюмени доставили в суд под усиленной охраной. К зданию суда были стянули дополнительные силы полиции.

Виталия Бережного, подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой, задержали 25 августа. Его вычислили по коробке из-под бытовой техники, которая и стала главной уликой. ДНК задержанного 40-летнего мужчины совпало с образцами, которые нашли на теле убитой.

Мужчина признался в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки.

Настя Муравьева пропала 30 июня, а 19 августа ее тело нашли возле озера Оброчное в двух с половиной километрах от ее дома.