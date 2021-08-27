Следствие опровергло причастность Бережного к другим убийствам детей в Тюмени

Арестованный за убийство девочки в Тюмени непричастен к исчезновению других детей в городе

Следствие проверило и не нашло фактов, свидетельствующих о причастности обвиняемого в убийстве 8-летней девочки в Тюмени Виталия Бережного к другим исчезновениям детей в регионе. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, опровергнута версия о том, что он является тем самым серийным маньяком, орудующем в Тюменской области на протяжении последних 20 лет.

Вместе с тем, следователи проверяют Бережного на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в других регионах, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

«Начата работа в этом направлении, но пока рано говорить, что он совершил убийство девочки в 2011 году в Нягани», — сказал источник.

Ранее 27 августа Ленинский районный суд Тюмени арестовал Бережного на два месяца до 25 октября.

Сообщалось, что он уволился из правоохранительных органов сразу после обнаружения тела 12-летней девочки в Нягани в 2011 году. Ее нашли в канализационном колодце через два дня после пропажи. Дело остается нераскрытым до сих пор. Бережной переехал из ХМАО в Тюмень, где работал в коммерческих компаниях.

Его задержали 25 августа. Следователи вышли на след предполагаемого убийцы по коробке из-под бытовой техники, которая и стала главной уликой. ДНК мужчины совпало с образцами, которые нашли на теле убитой. Бережной признался в убийстве и изнасиловании девочки.

Настя Муравьева пропала 30 июня, а 19 августа ее тело нашли возле озера Оброчное в двух с половиной километрах от ее дома.