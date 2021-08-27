Следователи проверят связь между убийствами девочек в Тюмени и ХМАО

Предполагаемого убийцу школьницы в Тюмени проверят на причастность к убийству в ХМАО

Подозреваемый в убийстве тюменской школьницы Виталий Бережной уволился из правоохранительных органов сразу после обнаружения тела девочки в Нягани (ХМАО) в 2011 году. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, мужчина уволился с должности помощника участкового в Нягани через пять дней после того, как в городе обнаружили тело 12-летней девочки. Дело остается нераскрытым.

Тело задушенного ребенка было найдено в канализационном колодце 30 апреля 2011 года в Нягани. Девочка пропала за два дня до того, как обнаружили ее тело.

Ранее сообщалось, Виталий Бережной работал в органах внутренних дел помощником участкового в Ханты-Мансийском автономном округе.

Затем он вместе с супругой открыл домашний детский сад для детей ясельного возраста.

Ранее стало известно, что 40-летний Бережной признался в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки. На допросе он рассказал, что утром 30 июня был в алкогольном и наркотическом опьянении. На лестничной площадке он встретил школьницу и заманил в квартиру, после чего связал скотчем, изнасиловал и задушил. Тело девочки он несколько дней хранил в холодильнике, а затем переложил в коробку от бытовой техники, обмотал скотчем и 17 августа отнес на берег озера Оброчное.

Предполагаемый убийца участвовал в поисках пропавшей Муравьевой. Один из волонтеров штаба заявил, что видел мужчину среди добровольцев.

Настя Муравьева пропала 30 июня. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 19 августа в двух километрах от дома.