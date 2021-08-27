Предполагаемого убийцу девочки в Тюмени доставили в суд

Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени Бережного доставили в суд под охраной

Подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени Виталия Бережного доставили в Ленинский районный суд под усиленной охраной. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

К зданию суда, где пройдет процесс над предполагаемым убийцей тюменской школьницы, стянули дополнительные силы полиции. На место прибыл автозак в сопровождении силовиков, в котором, предположительно, находится Бережной.

Сегодня суд изберет ему меру пресечения.

В здание суда запустили журналистов областных и федеральных СМИ.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве восьмилетней школьницы из Тюмени Виталий Бережной в начале нулевых проходил военную службу в Чечне. Он работал в милиции, затем уволился, после чего они с женой открыли частный детский сад в Нягани. С 2015 года мужчина проживал в Тюмени и работал мебельщиком на фабрике.

Подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой задержали 25 августа. Его вычислили по коробке из-под бытовой техники, которая и стала главной уликой. ДНК задержанного 40-летнего мужчины совпало с образцами, которые нашли на теле убитой.

Бережной признался в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки.

Настя Муравьева пропала 30 июня, а 19 августа ее тело нашли возле озера Оброчное в двух с половиной километрах от ее дома.