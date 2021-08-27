Появились фото следственных действий с обвиняемым в убийстве девочки в Тюмени

С Бережным провели следственный эксперимент по делу об убийстве девочки в Тюмени

С обвиняемым в убийстве 8-летней девочки в Тюмени Виталием Бережным провели следственный эксперимент. В распоряжении «Ленты.ру» оказались эксклюзивные фото следственных действий с фигурантом.

На снимках Бережной показывает следователю, как упаковывал тело девочки. По его словам, он использовал мусорные пакеты, коробку и пищевую пленку. Погибшую он положил в коробку и обмотал ее пленкой, чтобы загерметизировать и не допустить распространения запаха, который мог бы выдать местонахождение тела. Коробку затем он поместил в мусорные пакеты.

Бережной отнес коробку к озеру, рядом с АЗС. Следователь провел с ним проверку показаний на месте преступления.

Ранее 27 августа стало известно, что следствие проверило и не нашло фактов, свидетельствующих о причастности Бережного к другим исчезновениям детей в регионе. Таким образом, опровергнута версия о том, что он является тем самым серийным маньяком, орудующим в Тюменской области на протяжении последних 20 лет.

Вместе с тем следователи проверяют Бережного на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в других регионах, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Он арестован до 25 октября.

Настя Муравьева пропала 30 июня, а 19 августа ее тело нашли возле озера Оброчное в двух с половиной километрах от ее дома.