Появилось видео с места обнаружения убитой в Тюмени девочки

В Тюмени тело пропавшей восьмилетней девочки нашли в пакете сотрудники управляющей компании, название которой не раскрывается. В тот момент они косили траву. Видео с места обнаружения ребенка публикует Telegram-канал «112».

На кадрах — место с густой растительностью из кустов и травы, рядом расположен водоем. В нескольких метрах за деревьями видна крыша автозаправочной станции.

По информации канала, тело подбросили на место в течение последних трех дней. Во время поиска пропавшей девочки территорию уже осматривали волонтеры и полицейские, однако ничего обнаружено не было.

В настоящее время там работают следователи. Им предстоит выяснить, где все это время удерживали школьницу и когда произошло убийство.

Спасатели подготовили лодку для исследования водоема.

Тело пропавшей девочки было найдено ранее рядом с АЗС на улице Домостроителей в Тюмени. По данным РИА Новости, ее обнаружили всего в двух километрах от дома.

Восьмилетняя школьница, как выяснили следователи, была изнасилована и задушена.

Девочка ушла из дома 30 июня и пропала без вести. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве, а также о халатности в отношении органов опеки. За информацию о местонахождении ребенка объявили награду в полмиллиона рублей. Позже сумма была увеличена до одного миллиона рублей.